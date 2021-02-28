Fener, Trabzon’da kazandı: 0-1

Türkiye‘de Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’ye Pelkas’ın attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Medical Park’ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır maçın ilk yarısında kritik kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Pelkas, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor 48 puanda kalırken geçtiğimiz hafta Göztepe’ye sahasında kaybeden 3. sıradaki Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 54’e yükseltti.

İlk Yarı

11. dakikada Sosa’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai’nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai’nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam’ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel’in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil’in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.