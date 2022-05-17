Feghouli veda etti

Galatasaray’dan Sofiane Feghouli geçti.

Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Feghouli’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da, Galatasaray’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Sizin için en iyisini diliyorum.

Soso “

Sofiane Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 161 maçta 33 gol atarken 31 kez de arkadaşlarına gol pası vermişti.

Yıldız futbolcu, Türkiye kariyerinde iki lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.