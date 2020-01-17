Dünya

Fazla kiloları nedeniyle uçağın kabinine alınmayan kedi Viktor, bir sonraki uçuş için diyet yapıyor

17 Ocak 2020

Daha önce fazla kiloları nedeniyle uçağın kabinine alınmak istenmeyen ancak Rus sahibinin bulduğu yöntemle uçuşunu gerçekleştirebilen kedi Viktor, bir sonraki uçuşa hazırlık için diyet yapıyor.

Rusya’nın Vladivostok sakini Mihail Galin’in fazla kiloları nedeniyle uçağın kabinine alınmayan kedisi Viktor için başvurduğu hile, uçuş millerine mal olsa da; kamuoyunun yoğun desteğini ve Tataristan Turizm Komitesi Başkanı’ndan davet almasını sağladı. Sputnik’e konuşan Galin, daveti kabul ettiğini, ancak Viktor’un kabine alınmak için hâlâ bir buçuk kilo vermesi gerektiğini ifade etti.

Galin, “Kedim kilo verdiğinde bölgenin ulaşım bakanlığı hala bizi görmek isterse, Kazan’ı ziyaret etmekten mutluluk duyarız. Bakanlığın bana söylediğine göre, Tatarların misafirperverliğinin bir mühleti yok ve bizi her zaman bekliyorlar” dedi.

Galin’e göre, Vikto diyet ürünleri yiyerek 500 gram verebildi. Ayrıca isimlerinin duyulmasının ardından ömür boyu mama desteği de geldi.

Letonya’nın başkenti Riga’dan Rusya’nın Vladivostok kentine uçarken aktarma yaptığı havaalanına giden Mihail Galin’e, kedisini ‘aşırı kilo nedeniyle’ uçağın kabin kısmına alamayacaklarını söylemişlerdi. Ancak Galin, görevlilere başka bir kedi göstererek, Viktor’un uçağın kabinine alınmasını sağlamıştı. Zira, Galin, 8 saat bagaj kısmında kalması halinde kedisinin hayatta kalamayacağından endişe duyuyordu. Olayın ardından Galin ve kedisi Viktor dikkatleri üzerine toplamıştı. Tataristan Turizm Komitesi Başkanı Sergey İvanov da kasım ayında sosyal medya üzerinden Galin ve Viktor’u Kazan’a davet etmişti.



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