Favipiravir adlı ilaç koronavirüs iyileşme süresini 11 günden 4 güne indiriyor

Hürriyet’in aktardığına göre; Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir’in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi. Koronavirüsü tedavisi hakkında umut olan bu açıklama heyecan yarattı…

Çin’deki klinik deneyler, “Favipiravir” isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin’in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.