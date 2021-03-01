İskele bölgesi sakinlerinden Fatma Yıldız hayatını kaybetti.

İskele bölgesi sakinlerinden Fatma Yıldız hayatını kaybetti. Üzücü haberi İskele Belediyesi yayınladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

Değerli personellerimiz Ali Çakaloğlu’nun kıymetli teyzesi, Emrah Yıldız’ın babaannesi FATMA YILDIZ’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU, MECLİS ÜYELERİ, MÜDÜR VE PERSONELİ