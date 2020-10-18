Fatma Kaşıkçı hayatını kaybetti

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, bu akşam saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da yaşayan Fatma KAŞIKCI yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna carptı. Olay sonucu araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığının paylaşımı:

18.10.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, Gazimağusa’da sakin Fatma KAŞIKCI (K-24), yönetindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna carpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Fatma KAŞIKÇI olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.