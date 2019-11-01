Fas’ta iki kadın turisti öldüren 4 kişiye idam cezası

Rabat’taki Sale İstinaf Mahkemesi, Norveç ve Danimarka’dan iki kadın turisti öldürmekle suçlanan 4 kişi hakkında idam kararını onayladı.

Fas’ta mahkeme, İskandinav ülkelerinden iki kadın turistin öldürmesiyle ilgi davada 4 kişi hakkında idam kararı verdi.

Rabat’taki Sale İstinaf Mahkemesi, Norveç ve Danimarka’dan gelen iki kadın turisti öldürmekle suçlanan 4 kişi hakkında idam kararını onayladı.

Mahkemede ayrıca 20 sanık hakkında 5 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sale’deki terör suçlarına bakan mahkeme 18 Temmuz’da tutuklu sanıklar hakkında karar vermiş, ayrıca öldürülen turistlerin ailelerine yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Fas İçişleri Bakanlığından Aralık 2018’de yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, ölenlerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.