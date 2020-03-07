Fars haber ajansı: İran Devrim Muhafızları komutanı, Suriye’de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarından Ferhat Dabiryan’ın dün gece Suriye’de öldürüldüğü iddia edildi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Dabriyan, başkent Şam’ın 10 kilometre güneyinde bulunan Set Zaynab’da öldürüldü.

Haberde komutanın kim tarafından veya nasıl öldürüldüğü hakkında bir bilgi verilmedi.

Fars’a göre Dabiryan, “Set Zaynab bölgesinden sorumluydu ve daha önce Palmira komutanıydı”.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD tarafından Bağdat’ta öldürülmüştü.