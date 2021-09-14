Faroe Adaları’nda bin 428 yunus ve balina katledildi

Danimarka Krallığı’nın özerk bölgesi Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde bu yıl yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi.

Faroe Adaları’nda bu yıl öldürülen bin 500 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.