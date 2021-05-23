Falyalı: Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadım

Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir’in internet üzerinden yayınladığı programa katılarak, Sedat Peker’in kendiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir’in internet üzerinden yayınladığı programa katılarak, Sedat Peker’in kendiyle ilgili iddialara yanıt verdi.Falyalı açıklamasında şunları kaydetti:

Hakkımızda çıkan haberlere cevap vermek için bağlandım. Bu iddialarla alakamız yoktur. Ne hayatımda Binali Bey’le ne de oğluyla yan yana gelmedim. Bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. TC’de bazı insanların bir takım suçlamalarda bulunarak ailemizin ismini karıştırdığını gözlemledik.

Türk Milli Mukamevet Teşkilatı’nın kurulduğu günden beri ailemiz mücadele ediyor. Benim babam 3 kez Rumlar tarafından esir alındı. Mücadele tarihine bakıldığı zaman, her sayfasında ailemizin fertleri vardır. Kimsenin yaptığı açıklama bizi bağlamaz. Her dönemde vardık, var olacağız.

Siyasilerle görüşüyoruz, şimdi de görüşeceğiz. Sağcısı-solcusuyla görüşeceğiz. Bunları açıklamak isterim. Türkiye’den kimseyle temasım olmadı. Benim otelim 2018’de açıldı. Bet işi yapıyoruz. Dünyanın her yerinde lisanslarım vardır. Yanımızda çalışan binlerce insan vardır. İş gücü ve aş sağlıyoruz. DEA raporu vardır. Bu raporda, 30 bin doların aklanmasından dolayı Amerika’da soruşturma açıldı. Bahsettiğiniz bir adam 30 bin doların aklanmasıyla ilgili soruşturma yer mi?

Metin Topuz diye biri arıyor bizi yıllar önce. Bu dosyayla alakalı sizinle görüşebilir miyiz? Diye soruyor. Bakın işinize diyoruz. Şimdi de bu adam tutuklu. Bizim bu yönde bir faaliyetimiz yoktur.

‘Game Over’ operasyonunda 2013-2014 yıllarında operasyon yapılıyor. Kardeşimin adı geçiyor. Türkiye’ye gidiyor ve mahkemeden beraat ediyor.

Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık. Bu konuda bir sabıkamız ve mahkememiz yoktur. Bunları üzülerek izledim. Yerimiz yurdumuz bellidir. Kimseyle bir derdimiz yok. 120 odalı bir otelin sahibiyiz. Hiçbir casino kapısında güvenlik görevlisi olarak iş yapmadık. İşimiz gücümüz yıllardan beri iyidir. Tarım ve sanayi alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Sedat Peker’le şahsen tanışmadım. Ne işim ne de bağlantım olmadı. Yerimiz yurdumuz bellidir. Benim ismimi niye kullandığına yönelik anlam veremedim. TC’den belirli basın organları aracılığıyla betlerle ilgili bizim üzerimize yayın yapıldı. Hukuksal süreç başlattık bunlarla ilgili. Bunların arkasında çok çirkin şeyler konuşuldu. Videoları kaldırmaları için bizden para talep ettiler.

‘Kaçak bahis yapıyorsunuz, sizin aleyhinizde haber yapacağız, sizi polise ihbar edeceğiz. Size dosya yapılacak’ diyor bazı gazeteciler Türkiye’den. Bunlarla ilgili davalar açıldı. Elimizde somut deliller vardır.

Bizim lisanslı olduğumuz ülkeler dışından bahis almıyoruz. Avrupa’nın değişik ülkelerinden alıyoruz. Hangi ülkeden lisans alıyorsanız, orada bahis oynatabilirsiniz. Bunlar üzücü. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ne bizi ne de ülkemizi alet etmesin. Bizim bunlara pabuç bırakacak halimiz yoktur.

Bizim de çoluk çocuğumuz var. Üzülüyoruz. Artık bu işleri bıraksınlar. Kimse bu saatten sonra bu işlere sessiz kalmaz. Derdi olan, burada gelip derdini bize anlatabilir.

Sedat Peker ne demişti?

Kokainin para trafiğinin Halil Falyalı tarafından yapıldığını iddia eden Sedat Peker, “Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiç bir şey değildi. Adam şimdi Kıbrıs’ın sahibi. Hani 50 tane FETÖ’cü alıyoruz ya Kıbrıs’tan ve övünüyoruz, aslında 500 tane almamız lazım” dedi.

“Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var”

Peker şöyle devam etti:

“Niye Falyalı’yı siz Türkiye’ye getirmiyorsunuz, Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var. Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor, devletin resmi dosyası var. Bu adamı ABD’de almak istiyor, alamıyor. Kıbrıs’ın şu anki Cumhurbaşkanı (Ersin Tatar) iyi adam, bu organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum çünkü bu organizasyon çok önce başladı.