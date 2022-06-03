Falyalı cinayeti: Dava 10 Haziran’a ertelendi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı, dava 10 Haziran’a ertelendi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Başsavcılık adına davada hazır olan Savcı Ali Hidayet, Türkiye Cumhuriyeti’nden de birçok emarenin ellerinde olduğunu belirterek duruşma günü talep etti. Yargıç Seran Bensen davayı itham ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran tarihine erteledi.