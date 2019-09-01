FutbolSpor

Falcao Galatasaray formasıyla

1 Eylül 2019

Galatasaray ikinci Başkan’ı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak “Geliyoruz” notunu düştü.

Galatasaray ikinci Başkan’ı Abdurrahim AlbayrakRadamel Falcao ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak “Geliyoruz” notunu düştü.

Galatasaray taraftarı, uzun süredir bekledikleri Falcao’ya sonunda kavuşuyor. Bu akşam saatlerinde Fransa’dan Türkiye’ye gelecek olan Kolombiyalı golcü, ailesi ve Galatasaray ikinci Başkan’ı Abdurrahim Albayrak’la beraber seyahat ediyor.

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