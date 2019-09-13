Falcao attı, Galatasaray kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı yeni transferi Radamel Falcao’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao, Süper Lig’deki ilk maçında, ilk golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada ceza sahasına gelen uzun topu Babel, tek dokunuşla altı pas önündeki Falcao’ya indirdi. Tecrübeli forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kalsa da Kasımpaşa savunması topun önüne yatarak, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

18. dakikada Lemina’nın soldan pasında ceza sahası içinde Falcao topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

34. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Belhanda meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL: 38. dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Soldan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao şutunu çekti, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda’nın topuyla buluşan Babel’in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Hajradinovic’in ortaladığı meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci sol köşeden çıkarmayı başardı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Quaresma’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

80. dakikada Belhanda’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Falcao’nun ceza sahasına girer gitmez şutunda meşin yuvarlak az farkla uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Hafez, Aytaç Kara, Quaresma, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam

Gol: Dk. 38 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 35 Marcao (Galatasaray)

Süper Lig’in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

Terim ve iki yardımcısı cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı olan 3 futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemiyor.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Kaynak: TRT SPOR