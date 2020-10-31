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Faiz Sucuoğlu’nun yarışı önde götürdüğü iddia ediliyor

31 Ekim 2020
UBP, Faiz Sucuoğlu, UBP Olağanüstü Kurultayı, Hasan Taçoy,





UBP Olağanüstü Kurultayında oy sayımı devam ederken, Faiz Sucuoğlu’nun seçim yarışını önde götürdüğü iddia ediliyor.

UBP, Faiz Sucuoğlu, UBP Olağanüstü Kurultayı, Hasan Taçoy,

Oylarda tasnif işlemi devam ederken Sucuoğlu’nun yarışı Yüzde 40 oranında önde götürdüğü, en yakın rakibinin ise yüzde 28 civarında Taçoy olduğu belirtiliyor.

UBP, Faiz Sucuoğlu, UBP Olağanüstü Kurultayı, Hasan Taçoy,

Yarışı üçüncü sırada götüren adayın ise Çavuşoğlu olduğu iddia edildi.

Divan Kurulu tarafından sonuçlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Faiz Sucuoğlu’nun dışarda kurulan seçim standında tebrikleri kabul ettiği görüldü.







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31 Ekim 2020

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