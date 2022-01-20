Faiz Sucuoğlu: UBP’nin her zaferinde, İskele bölgesinin çok büyük bir önemi var

Hükümeti tek başına kurmaya hazırlanan Ulusal Birlik Partisi’ne her seçimde olduğu gibi bu seçimde de İskele’den büyük destek geldi.

İskele’de düzenlenen geniş katılımlı etkinlik, tek başına iktidarın ayak sesleri olarak yorumlandı.

Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu gecede konuşma yaptı.

Daha sonra milletvekili adayları alkışlara platforma davet edildi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milletvekili adaylarına çok büyük bir coşku ve alkışlarla destek geldi.

Faiz Sucuoğlu, UBP’nin her zaferinde, İskele ve bölgesinin çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, bu kez de tek başına iktidara yürüyüşün en büyük kanıtının yine İskele’deki coşkulu katılım olduğuna vurgu yaptı ve “ Tek başına iktidar ateşi burada yanmıştır. Pazar günü her yerde görülecek” dedi

5 yıllık istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelmeye en yakın partinin UBP olduğunu söyleyen Başbakan, “Biz istikrarı getirmek için iktidara talibiz” diye konuştu.

Başbakan, yılın en soğuk günü olmasına rağmen toplanan kalabalığın desteğinin, UBP’nin en büyük gücü olduğunu, böylesine sevgiyle birlikte yürümenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

“Derdiniz derdimizdir. Karpaz’nın bir derdi varsa bizimdir ve biz çözeceğiz’ diyen Başbakan, yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birisinin İskele ve Karpaz olacağını söyledi.

Karpaz bölgesine yeni hastanenin yapılacağı sözünü veren Başbakan, Karpaz’ı, doğasını bozmadan, kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karpaz gençliğine de seslenen Başbakan, bölgede istihdamın kalkınmayla çözüleceğini, bölgeye yeni yatırımlar öngörüldüğünü, önceliği Karpaz Gençliğine vereceklerini vurguladı.

23 Ocak’ta tüm halkı UBP’ye mühür vurmaya çağıran Sucuoğlu, “Bu seçim kalıcı sorunlarımızdan sıyrılma seçimidir. Hep birlikte, geçmişte sık sık yaşayıp, usanıp bıktığımız, koalisyon kurma, sürdürme, bitirme tartışmalarına artık bir son verelim. Zaman kaybetmeyelim. Sonuç alıcı, pragmatik, pratik kararlar alma zamanı. Bu şansı UBP hak ediyor. Bu ekip, bu adaylarımız ve tabii halkımız bu şansı hak ediyor” dedi.

Başbakan konuşmasının sonunda gençleri de sahneye çağırdı.