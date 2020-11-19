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Faiz kararı sonrası dolar ve euro sert düştü

19 Kasım 2020
dolar sert düştü





TC Merkez Bankası‘nın politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15,00’e yükseltmesinin ardından Dolar/TL, 7,51 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından faiz artış kararı sonrasında saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 7,6117’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,44 azalışla 9,0184’ten satılıyor.

TCMB, haftalık repo faizini 475 baz puan artırırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,62827,63547,73377,5065%-1,0414:23
EUR – Euro9,03099,03979,16938,8885%-1,2114:24
GBP – İngiliz Sterlini10,110810,123410,25179,9520%-1,1814:24
CHF – İsviçre Frangı8,35778,37688,49938,2234%-1,0314:23
CAD – Kanada Doları5,81925,82435,81815,8408%-1,3114:23





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19 Kasım 2020

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