Faiz kararı sonrası dolar ve euro sert düştü

TC Merkez Bankası‘nın politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15,00’e yükseltmesinin ardından Dolar/TL, 7,51 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından faiz artış kararı sonrasında saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 7,6117’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,44 azalışla 9,0184’ten satılıyor.

TCMB, haftalık repo faizini 475 baz puan artırırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.