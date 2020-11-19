Faiz kararı sonrası dolar ve euro sert düştü

TC Merkez Bankası‘nın politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15,00’e yükseltmesinin ardından Dolar/TL, 7,51 seviyelerine kadar geriledi.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından faiz artış kararı sonrasında saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 7,6117’den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,44 azalışla 9,0184’ten satılıyor.
TCMB, haftalık repo faizini 475 baz puan artırırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,6282
|7,6354
|7,7337
|7,5065
|%-1,04
|14:23
|EUR – Euro
|9,0309
|9,0397
|9,1693
|8,8885
|%-1,21
|14:24
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,1108
|10,1234
|10,2517
|9,9520
|%-1,18
|14:24
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3577
|8,3768
|8,4993
|8,2234
|%-1,03
|14:23
|CAD – Kanada Doları
|5,8192
|5,8243
|5,8181
|5,8408
|%-1,31
|14:23