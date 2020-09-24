Faiz kararı sonrası Dolar 7.60’ın altına düştü

TC Merkez Bankası’nın faiz artışı kararı sonrasında dolar/TL kurunda hızlı bir gerileme yaşandı. Sabah saatlerinde 7.71 ile rekor kıran dolar/TL, faiz artış kararıyla birlikte 7.60’ın altına geriledi.

Euro/TL de 8.97’lerden 8.80 seviyesine kadar indi.

TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltti.

TCMB Para Politikası Kurulu’ndan yapılan açıklamada, küresel ekonomide ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyallerinin gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği vurgulandı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği belirtildi.