Faiz kararı ardından yükselen döviz kurlarında son durum

Dolar/TL, TCMB faiz indirimi ardından 10,9 seviyelerine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Dün en düşük 10,3016 ve en yüksek 10,6858 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,04 üzerinde 10,6305’ten tamamladı.

Dolar/TL, TSI saat 15.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,2 artışla 10,8629 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Evro/TL yüzde 2,5 değer kazanarak 12,3405’ten, sterlin/TL de yüzde 2,3 artışla 14,6740’tan satılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü.

TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19’dan yüzde 16’ya düşürmüştü.