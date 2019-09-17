FACEBOOK’TA BUNLAR YAZMIYOR…

Kim isterse bahse girerim ki yakın bir gelecekte hep birlikte bağırmaya başlayacağız.

Hem de öyle böyle değil.

İlk olarak Ulaştırma Bakanı’na saldıracağız.

Yetmeyecek Maliye Bakanı’na.

Hükümete topyekün küfretme dururken, bakanlarla mı uğraşacağız.

Ver Allah Allah hükümete.

Bazı kesimler, hızlarını alamayacaklar, fırsatı ganimet sayacaklar ve “garantör Türkiye’ye” yönelecekler.

Öyle bir süre bağıracağız, sonra da susup sosyal medya geyiklerine geri döneceğiz.

İddiaya varım aynen böyle olacak.

Niye mi?

Akaryakıt ve elektriğe okkalı zamlar gelecek de onun için.

Arabaya doldurduğu benzin ya da mazotun litre litre hesabını yapan, eve gelen elektrik faturasını kuruş kuruş didik didik eden “Kıbrıslılar” aynen böyle davranacaklar.

***

Peki akaryakıt ve elektriğe okkalı zam geleceğini nereden biliyorum?

Yok, öyle hükümet içinde kaynaklarım falan yoktur.

Yani “içeriden” bilgiye sahip değilim.

Muhtemelen kabinenin yarısından fazlası da akaryakıt ve elektriğe zam yapmak zorunda kalacaklarının farkında değillerdir.

Peki bu zam nasıl olacak.

Gazetelerin dış haber sayfalarını, televizyonların ana haber bültenlerini dinleyenler ve dünyadaki gelişmeleri izleyenler okkalı zamların gümbür gümbür geliyor olduğunu tahmin ederler.

Nasıl mı?

Husi’lerden dolayı.

Birçoğumuzun haritadaki yerini göstermekte zorlandığımız Yemen ülkesi var ya.

Birçoğumuz farkında değiliz ama Yemen’de uzun bir süredir iç savaş hüküm sürmektedir.

İktidarı Suni Araplar kontrol etmektedir ve ABD ile Suudi Arabistan iktidarı desteklemektedir. Hatta Suudiler boylarını da aşıp Yemen’deki iç savaşa asker bile göndediler.

İktidara karşı silahlı isyan başlatan Şii Husi kabileleri de İran tarafından desteklenmektedir.

Siz benim kabile dediğime bakmayın.

Son derece gelişmiş silahları vardır.

Orta menzilli füzeler, 1500 kilometre menzilli Silahlı İnsansız Hava Araçları ile hem Suudilere hem de Yemen rejimine kök söktürmektedirler.

İşte bu Husiler, geçtiğimiz hafta, yaklaşık 10 tane Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) Suudi Arabistan’a gönderdiler.

Tam bin kilometre uçuş yapan SİHA’lar, Suudi radarlarına yakalanmadan, Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin yüzde ellisini karşılayan iki tesisi havaya uçurdular.

Bu saldırı ve tahribat karşısında Suudi Arabistan petrol üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Yani günlük 5 milyon 700 bin varil dünya piyasasından eksildi.

Uluslararası petrol borsalarında vareli 55 dolar olan petrol, 65 dolara yükseldi. Ve daha da yükselmesi bekleniyor.

Çünkü Amerika devreye giriyor.

Suudilerin hamisi olan Trump yönetimi saldırları Husilerin değil İran’ın yaptığını iddia ediyor ve “ellerimiz tetikte Suudilerin vereceği kararı bekliyoruz” diyor.

Eğer ABD İran’ı vurursa (ki muhtemelen petrol bölgelerini vuracak) petrol piyasası darmadağın olacak.

Bunun bize yansıması da daha pahalı akaryakıt, daha pahalı elektrik olacak.

Bilmenizi istedim.

Günde en az 5 saat gözünüzü alamadığınız o Facebook’ta bunlar yazmıyor…