Facebook’a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması

Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı.

Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.

Hayvan Hakları Örgütleri, Facebook’u kendi şiddet içeren paylaşım ve hayvan satışını yasaklayan politikalarına uygun davranmakta başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Facebook’ta köpek dövüşlerini ortaya çıkaran araştırmacılar, 3 ayda köpek dövüşlerini tanıtan ve dövüşlerde kullanılmak üzere köpek alıp – satan binlerce sayfa, grup ve kişi buldu. Tespit edilen 2 bin paylaşım ve 150 sayfanın yüz binlerce kullanıcı tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 26 paylaşımı Facebook’a şiddetle ilgili ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etti. Ancak sosyal medya devi 6 paylaşım dışında diğerlerini silmeyi reddetti ve araştırmacılara “bu paylaşımları engelleme, arkadaşlıktan çıkarmayı, takibi bırakma” seçeneklerini önerdi.

Facebook’ta ayrıca köpek dövüşüyle ilgili sıklıkla kullanılan terimler de araştırmacılar tarafından arandı ve “önerilen” gruplar takip edildi. Sonuç olarak, köpek dövüşüyle ilgili anahtar kelimeler arandığında Facebook’un köpek dövüşünü tanıtan sayfalar önerdiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli hayvan hakları örgütü Lady Freethinker, Facebook’un köpek dövüşünü tanıtan ve özendiren içerikleri kaldırması için imza kampanyası başlattı.

Facebook’tan bir sözcü ise yaptığı açıklamada Lady Freethinker’e dikkatlerini bu yöne çektikleri için teşekkür ederek, “Onlarla iletişime geçerek incelememiz gereken içeriklerle ilgili bilgi aldık ve araştırıyoruz.” dedi.

Köpek dövüşleri çoğu ülkede suç teşkil ediyor ancak çok sayıda yeraltı örgütü tarafından düzenlenmeye devam ediyor.