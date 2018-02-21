Facebook, yeni bir GIF dosya türünü desteklemeye başladı

Facebook gITF 2.0 dosya türüne destek vermeye başlayacak. Bu sayede kullanıcılar haber kaynağında kendi geliştirdikleri 3 boyutlu modellemeleri paylaşabilecek ve uygulamalarda kullanabilecek.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 3 boyutlu modellemeleri desteklemeye başlayan Facebook, bugün yeni bir aşamayı daha tamamladı. Artık Facebook 3D yazıları, dokuları, aydınlatmaları ve nesnelerin gerçekçi bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyan endüstri standardı gITF 2.0 dosya türüne destek vermeye başladı.

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Güncelleme sonrasında Facebook kullanıcıları bir nesneyi 3 boyutlu olarak şekillendirip, sanal gerçeklikte hareket ettirme, kendi oluşturdukları sanal evrene ekleme ve Facebook’ta paylaşma gibi özelliklere sahip olacaklar. Ayrıca, yeni eklenen grafik özellikleri farklı uygulamalarda tasarlanan modellemelerinde Facebook üzerinden paylaşılmasına olanak verdi.

Örneğin 3 boyutlu bir modelleme uygulamasında tasarladığınız metalik bir satranç tahtası ve piyonlarını doğrudan haber kaynağınızda paylaşabileceksiniz. Daha sonra tasarladığınız satranç tahtasını Facebook uygulamasıyla eşleştirip oynamaya başlayabilirsiniz.

3 boyutlu tasarımlarla ilgili güncellemede Facebook, kullanıcılarıyla birlikte yapay zeka ve sanal gerçeklik alanlarına girmeyi hedefliyor. Bu atılan ilk adımın ardından ilerleyen günlerde sanal gerçeklik ve yapay zeka konusunda Facebook tarafından bir atılım daha gerçekleşebilir.