Facebook, yakın zamanda kullanıcılarına yeni bir güncelleme sunacak

\r\n\r\n\r\nFacebook, yak\u0131n zamanda kullan\u0131c\u0131lar\u0131na yeni bir g\u00fcncelleme sunacak. Burada bir\u00e7ok de\u011fi\u015fiklik ve yenilik meydana gelecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nShiftDelete'in haberine g\u00f6re Facebook\u2019un TikTok\u2019un son d\u00f6nemde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131dan dolay\u0131 b\u00fcy\u00fck bir endi\u015fe i\u00e7inde oldu\u011fu ve bu nedenle platformun b\u00fcy\u00fck bir yap\u0131lanmaya gidece\u011fi s\u00f6yleniyor. Bu nedenle rakip platformlarda yer alan bir\u00e7ok \u00f6zelli\u011fi veya benzerlerini getirebilir. \u0130\u015fte detaylar\u2026\r\n\r\n\r\nFacebook, yeni g\u00fcncelleme ile tekrar yap\u0131lanacak!\r\nFacebook taraf\u0131ndan yak\u0131n zamanda payla\u015f\u0131lacak g\u00fcncelleme ile birlikte \u015firketin t\u00fcm rakipleriyle k\u0131yas\u0131ya bir rekabete girdi\u011fini g\u00f6rece\u011fiz. Burada ilk olarak ak\u0131\u015f k\u0131sm\u0131na bir m\u00fcdahalede bulunulacak. E\u011fer sizinle alakas\u0131z \u00e7ok fazla i\u00e7erik g\u00f6r\u00fcyorsan\u0131z ve bu durum ho\u015funuza gitmiyorsa tam olarak size hitap edece\u011fini s\u00f6yleyebiliriz.\r\n\r\nZira ba\u011flant\u0131l\u0131 i\u00e7erik ile ba\u011flant\u0131s\u0131z i\u00e7erikler aras\u0131ndaki denge de\u011fi\u015ftirilecek. Fakat yeni d\u00fczenleme sonras\u0131nda art\u0131k yaln\u0131zca arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n ve ailenizi be\u011fenip takip etti\u011fi \u015feyleri de\u011fil, genel olarak ilginizi \u00e7ekebilecek ba\u011flant\u0131s\u0131z i\u00e7erikleri de g\u00f6rebileceksiniz.\r\n\r\n\r\nBir di\u011fer d\u00fczenleme ise Facebook ve Messenger uygulamalar\u0131nda meydana gelecek. Art\u0131k iki farkl\u0131 sistem olmaktan \u00e7\u0131karak, bir zamanlar oldu\u011fu gibi tekrar Facebook \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda tek uygulama i\u00e7erisinde bir araya gelinecek. Zaten bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnden beri iste\u011finin bu \u015fekilde oldu\u011fu belirtiliyor. \u00dcstelik Meta \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda halihaz\u0131rda WhatsApp gibi bir uygulama da varken isabetli bir karar gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.\r\n\r\nSon olarak ise Reels taraf\u0131 g\u00fc\u00e7lendirilecek. Zira \u015firket yetkililerinin s\u00f6yledi\u011fine g\u00f6re Facebook\u2019un TikTok ve Instagram ile m\u00fccadele edebilmesi i\u00e7in bu alana da bir d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 \u015fart. Tabii bu durumu herkes sevmeyebilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc art\u0131k ana men\u00fcden gruplara kadar bir \u00e7ok yerde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Fakat ufak bir buton olarak yer ald\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece sorun te\u015fkil etmeyecektir.\r\n\r\n\r\nYukar\u0131da bahsetti\u011fimiz de\u011fi\u015fiklikler ve yenilikler, \u015firketin yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131n yaln\u0131zca a\u00e7\u0131klanan ufak bir k\u0131sm\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla yeni bir aray\u00fcz de\u011fi\u015fikli\u011fi gibi biraz daha b\u00fcy\u00fck ve cesur hamlelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6rebiliriz.\r\n\r\nSiz bu konu hakk\u0131nda ne d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz? G\u00f6r\u00fc\u015flerinizi yorumlarda bizlerle payla\u015fmay\u0131 unutmay\u0131n!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n