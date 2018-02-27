Facebook, şehir merkezlerinden Amazon ormanlarına kadar internet verecek!

Sosyal medya devi Facebook, internet erişimini genişletme amacı taşıdığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. MWC 2018 kapsamında kurduğu ortaklıkları ve çalışmalardaki son durumu paylaşan dev şirketin hedefi, internete ulaşan insan sayısını arttırmak.

Günümüzde internet bağlantısını, yeryüzünden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan sınırlı sayıda uydular ve karasal-okyanus altında bulunan fiber optik kablolar ile alıyoruz. Bu nedenle yer yüzünde hala internete erişemeyen bölgeler ve buralarda yaşayan toplumlar var. Aynı zamanda mesafeler, internet hızlarını azaltan en büyük etmen.

Geçtiğimiz hafta küresel internet ağı projesi için, dünyanın yakın yörüngesine iki deneme uydusu fırlatan SpaceX, bu uydularla dünyanın çevresini sarmayı planlıyor. Bu sayede yeryüzünün her noktasında adil bir hizmet anlayışı mümkün olacak. Elbette farklı yöntemlerle internet hizmetlerini geliştirmek de mümkün. Facebook, yıllardır yürüttüğü çalışmalarda hangi aşamalara geldiğini Mobil Dünya Kongresi’nde paylaşmıştı.

Yeryüzündeki iletişim ağlarının geliştirilmesi ve internet ağının genişletilmesini isteyen Facebook’un yeni teknolojiler geliştirdiği, araçlar ve programlar eksininde ortaklıklar kurduğu biliniyordu. Ancak daha çok seçenek değerlendirmek ve hızlı sonuç alabilmek adına başlattığı yeni girişimleri de duyurdu.

İlk girişim, kalabalık şehirlere yetersiz gelen bant genişlikleriyle ilgili. Hızlı ve yüksek nüfuslu internet için optimize edilmiş çok düğümlü kablosuz veri taşıma sistemi olan Terragraph. Diğer girişim ise kırsal bölgeler için gelişmiş internet hizmeti sunmaya yarayan sistem OpenCellular. Facebook, her iki sistemi de kurduğu ortaklıklarla denemeye başlayacak.

Asıl önemli proje ise MWC 2018’de gündem yaratan Telecom Infra projesi. Çünkü bu oluşum, insanların internette daha çok vakit geçirmelerini amaçlıyor ve ortaklık ağı 500 şirketi aşmış durumda.

Peru’nun kırsal bölgelerinde yapılan denemelerde Telefonica ile birlikte çalışan dev şirket, dağlık bölgelerde ve Amazon ormanlarında bile yerli halklara internet sağlamayı başardı. Diğer taraftan Orange projesi ise Afrika kıtasındaki kırsallarda internet hizmetini geliştirmek için yürütülüyor.

Facebook, internet bağlantı kalitesinde sorun yaşayan metropol merkezlerini ve internete neredeyse hiç ulaşamayan bölgeleri aynı anda düşünüp hareket ediyor.

Önümüzdeki yıllarda internet operatörlüğü yapmak, büyük şirketler için önemli bir kazanç kapısı olacak. Bu açıdan bakıldığında SpaceX’in Facebook ile dolaylı birer rakip olduklarını da anlıyoruz.