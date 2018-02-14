Ezber bozacak siyasetçilere ihtiyaç var

Kuzey Kıbrıs’ta bir şeylerin değişmeye başlayabilmesi meselelere bakışın değişmesine bağlı.

Başta Hükümet edenlere bakışın değişmesi ve popülizmden uzaklaşmaya bağlı.

Memlekette çözüm bekleyen onlarca yakıcı sorun var.

Bu sorunlar olduğu gibi dururken popülist yaklaşımlar prim yapmaya devam ediyor.

Makam arabası takıntısı, bakanların şoför kullanıp kullanmadığı meselesi ya da buna benzer konularla günleri geçiriyoruz.

Sosyal medya üzeriden yapılan, kulağa hoş gelen paylaşımlarla kendimizi avutuyoruz.

Ama can yakıcı sorunlar orada duruyor.

Ülkenin yeni hükümetten beklentisi can yakıcı sorunlara çözümler üretmesi olmalıdır.

Bu yönde hükümet edenler üzerinde baskı oluşturulmalıdır.

Yıllardır halının altına süpüre süpüre bizi ezecek boyuta gelmiş sorunların üzerine artık gidilmelidir.

Halının altından bunlar çıkarılıp temizlenmelidir.

Bunun için ortaya kararlı bir irade konulmalıdır.

Kompleksler bir yana konularak sorunların üzerine çözüm odaklı gidilmelidir.

Hükümet edenler varsın sosyal medyada hiç görünmesinler, makam arabalarına binsinler ama yılların birikmiş sorunlarına çözümler üretsinler.

Yaşam kalitesini yukarıya çeksinler.

Yolları daha güvenli bir hale getirerek trafik kazalarını asgari düzeye çeksinler.

Eğitimdeki yaraları sarsınlar.

Sağlıktaki kaos ortamını ortadan kaldırsınlar.

Gıdanın en sağlıklı şekilde mutfaklara ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmayı kursunlar.

Tarımda ve hayvancılıkta var olan sorunlara çözümler üretsinler.

Turizmin önünü açsınlar.

Meselelere hep çözüm odaklı yaklaşıp, pragmatik olsunlar.

Yargının daha hızlı ve etkin çalışmasını sağlayacak açılımları ortaya koysunlar.

Üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesini sağlayacak adımlar atsınlar.

Elektriği evlere daha ucuza ulaştıracak yollar bulsunlar.

Madde bağımlılığı kullanımındaki artışı durdursunlar.

Ve daha birçok icraata imza atsınlar.

Önemli olan bunlar olmalı.

Popülist, günü kurtaracak söylem ve eylemler bizi bir yere götürmez.

Geçmişe takılı kalmak, dünyayı doğru okumamak da öyle.

Önemli olan bugün değil, gelecek nesiller olmalı.

Ülkedeki sorunların pansumana değil, neşter vurulmaya ihtiyacı var.

Ülkenin popülizm yapacak siyasetçilere değil, hızlı, doğru, cesur kararlar alıp bunları pragmatik ve kararlı bir şekilde uygulayacak siyasetçilere ihtiyacı var.

Yapması gerekenlerin ötesinde iş üretecek siyasetçilere.

Kısır döngüleri kıracak, ezber bozacak.

Umarım bu yeni dönemde bu böyle olur.

Yine boş laflarla, boş hayaller peşinde koşularak ülkenin geleceğinden çalınmaz.

Çok ve boş konuşmalar terk edilir ve iş yapmaya odaklanılır.

Kıbrıs Türkünü biraz daha eritip yok edecek gelişmeler yaşanmaz.

Bekleyip göreceğiz…