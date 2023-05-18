Eylem: Gerekirse sınavlar yapılmayacak, diplomalar verilmeyecek, önümüzdek yıl okullar açılmayacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Eylem: Gerekirse sınavlar yapılmayacak, diplomalar verilmeyecek, önümüzdek yıl okullar açılmayacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),  Gazimağusa’daki devlet okullarında  grev ve eylem gerçekleştiriyor.

KTOEÖS,  Namık Kemal Lsiesi,  Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,  Mağusa Türk Maarif Koleji,  Çanakkale Ortaokulu,  Mağusa Meslek Lisesi  ve Mağusa Ticaret Lsiesi’nde  10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yapıyor.


KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lİsesi’nde yaptığı açıklamada,  okulun fiziki yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanı’nın Dr. Fazıl Küçük Endüstri  Meslek Lisesi’ni yok saydığını,  hiç yokmuş gibi davrandığını,  okulun önümüzdeki yıl eylül ayında nasıl açılacağını  bir türlü izah edemediğini savundu.

Eylem, okulun durumunun içler açısı olduğunu vurgulayarak,  dıştan bakılarak bile depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti Eylem,  bu okulda eğitim yapmanın öğretmen için oldukça  zorlaştığını ve işkence halini aldığını ifade etti.

Okulun 3’e bölündüğünü;  öğrencilerin bir kısmının DAÜ, bir kısmının KÜKOM ve bir kısmının da okulda eğitim gördüğünü söyleyen  Eylem, “Öğretmen hem  orada, hem burada, çocuklar aynı şekilde. Eğitim  şu anda bir kaos haline gelmiş durumdadır. 6 Şubat’tan bu yana doğru düzgün hiçbir çalışma yapılmadı…” dedi.

Okuldaki sıkıntıların yok sayıldığını belirten  Eylem, Milli Eğitim Bakanı ve hükümetin bu okulla ilgili planları hakkında açıklama yapmalarını beklediklerini söyledi.

 Eylem, bugün Gazimağusa bölgesinde genel grev ve eyleme gittiklerini ifade ederek,    Gazimağusa’daki iki okul dışında depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Erenköy Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi ile ilgili de hiçbir çalışma ve plan  yapılmadığını söyledi.

 Eylem, önümüzdeki yıl okulların nasıl açılacağının belli olmadığını ,  bunun yanında eğitimde birçok sorun bulunduğunu,  okulların  bina ve donanım altyapı sorunları yanında  Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi bir çok sorun varken, okul güvenlikleri okullara ayrılan bütçeler dururken, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmene saldırmaya öğretmenin  haklarına, onuruna kurumuna saldırmaya ısrarla devam ettiğini  savundu ve mücadelelerinin bu yönde olduğunu kaydetti.

 Eylem, “Tam gün meselesini, eğitimin niteliğini ortaya koyması gerekirken, eğitimin niteliğiyle ilgili çözümler üretmesi ve altyapısıyla, bütçesiyle ilgili çözümler  üretmesi gerekirken öğretmene saldırıyor, öğretmenin  haklarına saldırıyor, örgütüne, sendikalarına saldırıyor . Bunlar bizim için kabul edileblir değil “ diyerek Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Eylem mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini, belirterek” “Gerekirse,  eğitim dışı faaliyetler;  sınavlar yapılmayacak,  notlar,  diplomalar verilmeyecektir.  Gerekirse önümüzdeki yıl okullar açılmayacaktır. Bu konuda kararlıyız öğretmenimizin iradesi ortadadır “ dedi.

Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler SendikasıMağusa
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar