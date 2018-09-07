Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemiyle birlikte kapanan yol çocuklara yaradı

3 gündür süren, esnafı da büyük yönde etkileyen ve hafta sonu ara verilen eylem çocuklara yaradı. Boş buldukları yollarda oyunlar oynayan çocuklar hallerinden memnun. Eylemle birlikte boşalan yol çocukların sokakta özgürce oyun oynamasına neden oldu.

Eylem nedeniyle yollarda oyun oynayan çocuklar, “ilk defa bu yolu bu kadar sessiz görüyoruz ve tadını çıkarmak için top oynuyoruz” diyerek konuştular.

Kardelen GÖKSU