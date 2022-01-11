Evrensel Hasta Hakları Derneği, DP heyetini kabul etti

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) 23 Ocak genel seçimi öncesi yönetime talip olan siyasi partilerle görüşmeler kapsamında , 10 Ocak Pazartesi günü, DP Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Toplantıda konuşan EHHD Başkanı Emete İmge, diğer siyasi partilerle yapılan görüşmelerdeki gibi, Ataoğlu başkanlığındaki heyete de yönetime talip olanlardan en başta yirmi yıldır yasallaşması için mücadele edilen hasta hakları yasası olmak üzere sağlıkta neler beklediklerini anlattı.

Yasa yirmi yıldır bekliyor

İmge, on yıllardır bir çok siyasi parti ve hükümet programlarında ve siyasilerin söylemlerinde hasta hakları yasa tasarısının yasallaşması yönünde söz verildiğini ve EHHD olarak konunun tüm paydaşlarıyla yakın işbirliği halinde çalıştıklarını belirterek, eksik olan tek şeyin siyasi irade olduğunu aktardı.

Koruyucu önlemler ve iklim değişikliği politikaları

İlkim Değişikliğinin yadsınamaz etkisinin her geçen gün daha fazla hissedilmekte olduğunun altını çizen İmge, halen Turizm ve Çevre Bakanı olan Ataoğlu’na, iklim değişikliğinin bireylerin insan hakları, yaşam ve sağlık haklarına, aynı zamanda sağlık sektörüne tehdit olan global bir sorun olduğuna dikkat çekti. En temel hasta hakkı olan “koruyucu önlemlerin alınması hakkı” kapsamında gerek Teknecik Elektrik Santrali gibi halk sağlığını tehdit eden konularda, gerekse de genel anlamda insan sağlığını tehdit eden çevre sorunlarıyla ilgili tüm siyasilere görev düştüğünü söyledi.

İmge: Sağlık Turizmi için önce sağlık sistemi güçlendirilmeli

EHHD başkanı İmge, Bakan Ataoğlu’nun sağlık turizmi ile ilgili icraatlarını anlatmasının ardından, sağlık turizmi için yol katedilmek isteniyorsa öncelikle ülkenin sağlık sisteminin güçlü olması gerektiğini, ve hasta haklarının da yasalar ve idari mekanizmalarla korunması gerektiğini hatırlatarak, “bunlar yapılmadıktan sonra, sağlık turizmi girişimleri de etkin ve uzun vadeli sonuçlar doğuramaz” dedi.

İmge: Ulusal sağlık politikaları yok, kamu kaynakları heba ediliyor.

EHHD başkanı İmge, yıllar içerisinde sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle kronik hastalıklarla mücadele politikaları oluşturulsun ve uygulansın diye yapılan kamu sağlık yatırımlarının değişen siyasi irade ve idareler tarafından sahiplenilmediğini ve katedilen mesafelerin geri gittiğine dikkat çekti. “Bunun en acı örneği Endokrin ve Diyabet Merkezi’nin halidir. Endokrin ve Diyabet hastalarına hizmet ve hastalığı önleyici ulusal koruma politikalarının uygulanacağı bu Merkez, amacına uygun kullanılmadığı gibi, mekansal alanı da endokrin ve diyabetle alakasız sağlık hizmetleri için kullanılmaktadır. Merkezin tüm ülkeye hizmet vermesi için Sağlık Bakanı Ertoğrul Hasipoğlu, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Şemi Bora ve Diyabet Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolüyle bu Merkezin yatırımı gerçekleştirilmiştir.” Diye konuşan İmge, “ Ülkemizde diyabet görülme sıklığı dünya ortalamasının çok üzerinde seyrederken, diyabetle mücadele için ayrılan kaynakların etkin kullanılmıyor olması siyasette ciddi bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Sönmez: “Gözümüz tüm siyasilerin üstünde olacak”

İmge’nin ardından söz alan Hasta Hakları İzleme Projesi koordinatörü İzlem Sönmez de, EHHD’nin Aralık 2021’de yürütmeye başladığı Hasta Hakları İzleme Proje’siyle sağlık alanında atılan veya atılmayan tüm adımları izleyerek raporlayacaklarını ve bu raporları da kamuoyuyla paylaşacaklarının bilgisini verdi. “Toplum kendilerine neyin vadedildiğini, hangi sözlerin verilip tutulmadığını bilmeli ve yapacağı tercihleri ona göre belirlemeli” diyen Sönmez, sağlık alanındaki tüm eksikliklerin pandemiyle birlikte daha da görünür olduğunun, halihazırda sağlığa erişimde sıkıntı yaşayan dezavantajlı grupların pandemi döneminde mağduriyetlerinin arttığını belirterek EHHD olarak tüm siyasileri yakından takip edeceklerini vurguladı.

Ulusal sağlık profili

Toplantıda söz alan Hasta Hakları İzleme Projesi Savunuculuk Sorumlusu Beran Dağtaş ise, koruyucu önlemlerin alınması ve etkili sağlık politikalarının geliştirilebilmesi için öncelikle bir ulusal sağlık profili çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi. EHHD olarak yürüttükleri projede böylesi bir profilin oluşturulabilmesi için bir ön rapor hazırlayacaklarını ifade eden Dağtaş, idareye talip olan herkesin bunun önemini kavraması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu: “Sağlıkta radikal adımalar atmaktan çekinmeyeceğiz”

EHHD yetkililerini dinleyen Ataoğlu ise sağlıkta radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceklerini, eğer iktidara gelirlerse hasta hakları yasasını da ivedikle geçireceklerinin sözünü verdi.