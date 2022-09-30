Evinizin görünüşü sevdiğiniz birini bulmanızı engelleyebilir mi?

Bazı evlerde ve apartmanlarda kendinizi rahatsız hissettiğinizi fark ettiniz mi hiç? Ziyarete geldiniz, sahibi sizi sıcak bir şekilde karşılıyor, her şey yolunda. Ama yine de, sanki ortam size baskı yapıyor, rahatsızlığa ve hatta uyanıklığa neden oluyormuş gibi, bazı hoş olmayan hisler bırakıyor. Veya tam tersi oluyor — ilk kez birinin evindesinizdir ama tamamen sakin ve rahat hissediyorsunuzdur.

Ruhumuzun böylesine garip bir davranışının nedeni nedir?

Psikologlar, bir dairenin kiracı hakkında kendisinden çok daha fazlasını anlatabileceğini söylüyor. Uzmanlar, konutlarını nasıl düzenlediklerine bağlı olarak insanları birkaç kategoriye bile ayırıyor:

“İnsan-çember” en rahat, sıcak ve yumuşak olan her şeyi etraflarında toplamaya çalışır. Aile değerlerine, çeşitli süslemelere ve hatıralara çok bağlıdırlar. Genellikle konutları, her şeyi incelemenin ve çalışmanın çok ilginç olduğu bir tür “müze”dir.

“İnsan-üçgen” her zaman ilgi odağı olmaya çalışır. Kendilerini kasıtlı olarak çeşitli parlak, renkli, genellikle pahalı ayrıntılarla ve göstermek için iç öğelerle çevrelerler — “Ben herkes gibi değilim. Ben daha iyiyim!”. Bir yabancı böyle bir atmosfere girdiğinde, farkında olmadan ikinci derece olma gibi rahatsız edici bir duygu geliştirebilir.

“İnsan-kare” doğası gereği bir işlevselcidir. Evlerini rahat ve işlevsel olacak şekilde donatırlar. Fazladan bir şey yoktur sadece temel ihtiyaçlar. Bu insanlar minimalisttir. Evlerinde bir yabancının yakalayabileceği hiçbir şey yoktur. Daireleri genellikle yarı boş görünür ve bu da ziyaretçilere biraz rahatsızlık verebilir. Sanki ev tadilatı aşamasında ziyarete gelmişler gibidir.

Başka bir ilginç kategori daha var — “İnsan-zikzak”. Bu tür insanlar için kaos veya sözde “yaratıcı bozukluk” genellikle dairede hüküm sürer. Başkalarının ne düşündüğü umurlarında değil, oldukları gibi rahattırlar. Ancak bu, kişinin çevresini umursamadığı anlamına gelmez. Büyük olasılıkla, sevdikleri şeye çok takıntılılar ve geçici meseleler onlar için o kadar önemli değil.

Evinizi gerçek bir “kartvizit” yapmanın yolları

Sex and the City dizisinde, genç bir adamın ana karakteri ziyarete geldiği, onun lüks dairelerini gördüğü ve daha sonra böyle bir kız için kendini değersiz ve yeterince başarılı hissetmediği için ilişkiyi kesmeye karar verdiği bir sahne vardı. Ve bu gerçekten yazarların bir kurgusu değil. Bu tür durumlar oldukça yaygındır. Bir kız onlardan daha başarılıysa erkekler kendilerini güvensiz hissederler. Ve kızlar, ortak geleceklerinin oldukça kötü olabileceği konusundaki belirsizlik nedeniyle kaderlerini imtiyazsız erkeklerle ilişkilendirmekten korkarlar. Genellikle bu tür korkuların tamamen haksız olduğu ortaya çıkar ancak klişelerin üstesinden gelmek çok zor olabilir.

Ancak yukarıdakilerin tümü, yalnızca zengin bir şekilde döşenmiş ve temiz bir dairenin sizde iyi bir izlenim bırakabileceği anlamına gelmez. Hayır değil. Dahası, zenginlik ve sterilite bazen sadece uzaklaştırır.

Misafirinizin burada rahat etmesi için evinizi nasıl donatacağınıza dair bazı ipuçları vermek istiyoruz ve sizin izleniminiz en olumlu olanıdır.

Bir şeyleri düzene koyun

Bu ana ve aynı zamanda en basit tavsiyedir. Çevrenizdeki temizliği ve düzeni koruyun. Aylardır temizlenmemiş darmadağın bir oda kesinlikle misafirinizin veya görüntülü görüştüğünüz partnerinizin görmek istediği şey değildir. Ve rahatlığınız, daha önce size karşı sıcak duygular besleyen birini bile çok güçlü bir şekilde uzaklaştırabilir.

Geçmiş ilişkileri hatırlatacak her şeyi kaldırın

Eski sevgilinizin eşyalarını evde tutmayın, çerçeveli fotoğrafları görünür bir yerde bir arada tutmayın vb. Onlara dikkat etmeyebilirsiniz ancak diğer kişi kesinlikle onları fark eder ve yanlış sonuçlara varabilir.

Yanlış anlaşılmalara neden olabilecek şeyleri görünür yerlerde saklamayın

Çevrenize yakından bakın ve hiçbir şeyin taviz vermediğinden emin olun. Yetişkin dergileri, alkol şişeleri, şüpheli edebiyat — tüm bunlar ve çok daha fazlası izleniminizi büyük ölçüde bozabilir. Bu tür şeyleri ya atmanızı ya da en azından meraklı gözlerden uzak tutmanızı tavsiye ederiz. Onların varlığı kesinlikle işinize yaramayacaktır.

Çevreyi kendinizden bahsetme yolu olarak kullanın

Bu çeşitli şekillerde yapılabilir. En sevdiğiniz müzik gruplarının posterleri, duvarlardaki yazar resimleri, raftaki kitaplardan bir seçki ve hatta origami figürleri sizin hakkınızda çok şey anlatabilir. Bunun gibi küçük şeyler ilgi uyandırır, dikkat çeker, diğer kişinin hobileriniz, ilgi alanlarınız ve uğraşlarınız hakkında daha fazla şey öğrenmesini sağlar. Kişiliğinizi mükemmel bir şekilde ortaya çıkarır.

“Sterilite”den kaçının

Dairede düzen ile sterilite arasında çok ince bir çizgi vardır. Ana şey onu bulmak ve üzerine çok gitmemektir. Steril temizlik, bir kişiye bir konut binasında değil, bir tür müzede veya hatta bir ameliyat odasında olduğunu hissettirebilir. Aşırı titizliğiniz ve bilgiçliğiniz size acımasız bir şaka yapabilir ve kişiyi uzaklaştırabilir.

Bu arada, birini ziyarete davet etmeyi planlamadığınız durumlarda bile bu kurallara uymanız gerekir. Son yıllarda, insanlar arasındaki iletişim giderek daha fazla video aracılığıyla gerçekleşmektedir. İnanın, video etrafınızdaki ortamı mükemmel bir şekilde gösteriyor.

Ayrıca, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, çevrimiçi görüntülü sohbetler özellikle popüler hale geldi — rastgele kullanıcıları video aracılığıyla birbirine bağlayan platformlar. Görüntülü sohbeti kullanarak, partnerin sadece sizi değil aynı zamanda sizi çevreleyen şeyleri de gördüğünü anlamalısınız. Ortamın hoş, düzenli ve itici olmadığından emin olun. Arka plandaki dağınıklık kesinlikle size çekicilik katmayacaktır. Ve zaten bu iletişim biçiminden bahsediyorsak, kanıtlanmış çevrimiçi görüntülü sohbetleri seçmenizi öneririz: coomeet.com/tr, chatrandom.com, bazoocam.org. Kendilerini kanıtlamış, geniş ve aktif bir kitleye, yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiplerdir.

Önemli! Hemen hemen her modern çevrimiçi görüntülü sohbet, yalnızca bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın web kamerasını kullanarak değil, aynı zamanda bir akıllı telefon ve tabletten de iletişim kurmanıza olanak tanır. Bu, uzayda hareket ederken konuşabileceğiniz ve arka plandaki resmin statik olmayacağı anlamına gelir. Temizliğin sadece şu anda bulunduğunuz yerde değil, evinizde her yerde olduğundan emin olun.

Özetleyelim

Böylece çevrenizin ve evinizin, sizin hakkınızda bir izlenim oluşturan gerçek bir kartvizit olmasını sağladık. Bu nedenle, birini ziyaret etmeye veya çevrimiçi bir görüntülü sohbet başlatmaya davet etmeden önce, tavsiyemize uyduğunuzdan ve dairenizi veya en azından bir odanızı uygun görünüme getirdiğinizden emin olun.

Unutmayın: mükemmel temizliği korumaya çalışmak ve her toz zerresini silmek hiç de gerekli değildir. Ama en azından düzenli tutmaya değer. Sadece kişisel hayatınız değil, aynı zamanda üretkenliğinize de nuna bağlıdır. Sonuçta, evdeki ve işyerindeki düzen, en önemli şeylere konsantre olmanıza, çeşitli önemsiz şeylerden rahatsız olmamanıza, yaşamınıza, çalışmanıza ve diğer insanlarla rahatça iletişim kurmanıza yardımcı olur.