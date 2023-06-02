Evine girmeye çalışırken 18 metreden düşerek hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Evine girmeye çalışırken 18 metreden düşerek hayatını kaybetti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa’da sakin Plangji Yilyov Balkum (E-30), pencereden daire balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 18 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 02.00 sıralarında Balkum’un ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesiyle, beşinci kattaki dairesine girebilmek maksadıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçiş yaptığı sırada beton zemine düşmesiyle gerçekleşti.


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Tags:Plangji Yilyov BalkumPolisyüksekten düşme
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