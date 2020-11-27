Evinde 72 gram eroin bulunan Erkan Yeşilyalya tutuklu yargılanacak

İkametgâhında 72 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Erkan Yeşilyalya bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramada 72 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Erkan Yeşilyalya bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hamitköy’de zanlı Erkan Yeşilyalya’nın kalmakta olduğu ikametgâhta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada zanlının üzerinde uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 1200 TL ve 200 Dolar nakit para ve 72 adet ayrı pembe renk poşetlere sarılı toplamda 76 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde yapılan aramada bulunan hassas terazi üzerinde MDMA ve hintkeneviri kalıntısı belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Çavuş, zanlıya 100 gram eroin ithal, alma, tasarrufu, 10 gram eroin verme, tespit edilemeyen miktarda MDMA ve hintkeneviri tasarrufu suçlarından dava getirildiğini söyledi. Çavuş, zanlının benzeri sabıkaları ve askıda bir davası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.