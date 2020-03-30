KıbrısSpor

Evde spora devam

30 Mart 2020

Spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışıyor, Havadis onları sayfalarına taşımaya devam ediyor.

HAVADİS ÖNCÜ OLDU

Hükümetin kısmi sokağa çıkma yasağı alması ile antrenman da yapamayan sporcularımız “Evde kal” uyarısı sonrasında bireysel çalışmalar yapıyor.

Evinin salonunda, odasında, balkonda-bahçede çalışma yapan sporcularımızı son 1 haftadır spor sayfalarımıza taşıyoruz ve bugün de yeni sporcularımızı sizlerle buluşturuyoruz.

 

Tonguç KOTAK

Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular  evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak son 1 haftadır tam sayfa yer verdiğimiz, evlerinde bireysel çalışan sporcularımızdan bazıları bugün yine sizlerle.

 Bize fotoğraflarınızı atın

 

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Gazetemizin bugünkü sayfasında Ahmet Akdeniz (Tekerlekli Sandalye Basketbol), Cahit Bozatlı (Yüzücü – YDÜ), Fatma Gönelli (Basket – Gönyeli), Sayar Ercantan (Basket – Soyerspor), Bikem Türker (Dansçı – GAÜ), Şirin Bolkan (Voleybol – Atlet), Şakir Yağızsoy (Taekwondo) ve Ömer Özyıldırım (Güreş – YDÜ) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 

 

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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