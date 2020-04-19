Evde kalıp spor yapıyoruz

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı bugün 31’inci yayını ile sizlerle buluşturuyoruz.

Tonguç KOTAK

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle tüm spor organizasyonlarının durduğu ülkemizde sporcularımız da evlerinde çalışıyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde, Havadis olarak evde çalışan sporcularımıza yönelik yaptığımız yayınların bugün 31’inci gününe geldi.

Bakanlar Kurulu kararı ile 30 Nisan’a kadar antrenman yasağı olan sporcular, evlerinde bireysel çalışmalar yaparak kendi performaslarını korumaya çalışıyor.

Havadis’in sporcular yayını bugün 31.gününde. Bugün yine farklı spor branşlarından farklı sporcuların çalışmalarından fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz. Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında, hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız kendi fotoğraflarını bize gönderiyor ve biz de onları yayınlamayı sürdürüyoruz.

Havadis Spor olarak bugünkü yayınımızda Bersu Yılmaz (Tenis – Pakanspor), Masal Ertoprak (Voleybol – Doğa İlkokulu), Azra Göksan (Voleybol – Doğa İlkokulu), Efe Gündoğdu (Voleybol – Doğa İlkokulu), Ege Özada (Voleybol – Doğa İlkokulu), Derin Aydınlık (Voleybol – Doğa İlkokulu) ve Arda – Ada Behlül (Masa Tenisi – LAÜ) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.