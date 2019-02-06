Kıbrıs

“EV YAPIMI?” GİRNE’DE SAHNELENDİ

6 Şubat 2019

Mask-Kara Tiyatrosu’nun ‘Ev Yapımı ?’ adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

“Cumartesi Anneleri”nin kayıp çocuklarını, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı hikâye eden,
Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı, Hülya Karakaş yönettiği oyunda, Ebru Üstüntaş
Makbule Meyzinoğlu, Hülya Karakaş, Ayşenur Nuhoğlu ve Mert İşcan rol aldı.
İzleyenleri hem güldürüp hem de düşündürürken, toplumsal duyarsızlığa vurgu yapan oyun, “Cumartesi Anneleri” üzerinden üç zengin kadının eylem yapmak üzere toplandıkları evdeki komik hallerini, ironik bir yaklaşımla sahneye taşıdı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, oyunun sonunda sahneye çıkarak, emeği geçenleri tebrik edip çiçek takdiminde bulundu. Oyunda, Türkiye’de Cumartesi Anneleri’nin konu edildiğini ifade eden Güngördü, 12 Eylül ve sonrasında Türkiye’de yaşananlara dikkat çekerek, Türkiye’nin aydınlık günlere doğru yol alacağına inancını belirtti.
Girne Belediyesi’nin kış-ilkbahar kültür sanat etkinlikleri, 11 Şubat 2019 Pazartesi günü, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Levent’in, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği, “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” konulu söyleşiyle devam edecek.

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