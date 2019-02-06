Chloe Ortaç podyumların gelini oldu

White House by Özge Yılmaz, evlenecek çiftlere yol gösteren, yeni trendlerle buluşturan Evlilik Dünyası Fuarı’nda 2 Şubat Cumartesi günü özel koleksiyonu ile yerini aldı.

Ünlü koreograf Asil Çağıl’ın koreografisi ile başta Chloe Lougnan Ortaç olmak üzere, birbirinden güzel modeller White House by Özge Yılmaz özel koleksiyonu ile podyumda dikkatleri üzerine çekti.

Defienin açılış ve finalinde giydiği gelinliklerle adeta kuğuya benzeyen ünlü manken Chloe Lougnan Ortaç izleyenlerden büyük alkış aldı. Beyaz gelinliğe alternatif olarak çok cesur gelinlik model ve renklerin görüldüğü birbirinden ışıltılı, swarovski ve kristal taşlarla bezenmiş özel koleksiyonun yanı sıra, kumsal ve kır düğünü yapacak gelin adayları için salaş, helen tarzı ve yine ışıltılarla süslenmiş ipek kumaştan etek tarzı modeller ön plana çıktı.