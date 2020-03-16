Ev karantinası süresinde ilk yardım çantası hazırlığı

Koronavirüs salgını dünya çapında hızla artış sürdürürken, ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Ancak bizler bu süreçte evde yaşanacak ufak tefek kazalara karşı hazırlıklı mıyız? Evimizde ilk yardım çantası bulunduruyor muyuz?

İşletmelerin kapatılması, eczanelerin çalışma saatlerinin değişmesi gibi durumları göz önünde bulundursak küçük ev kazalarına hazırlıklı olmak fayda sağlayabilir.

Bu durumda yapmamız gereken alışverişlerimizi sistemli bir şekilde, belirli periyodlara uygun halde yapmak ve ulaşabileceğiniz bir yerde ilk yardım çantası bulundurmak yaşadığımız sıkıntılı dönemde bize çok yardımcı olacaktır.

• 1 adet otomatik turnike,

• 1 adet flaster,

• 2 adet büyük sargı bezi,

• 3 adet üçgen sargı bezi,

• 10 adet çengelli iğne,

• 1 adet paslanmaz makas,

• 10 adet yara bandı,

• 2 adet cerrahi eldiven,

• 1 kutu gaz kompresi,

• 1 adet antiseptik solüsyon,

• Suni solunum maskesi,

• El feneri,

• Düdük,

• Yanık örtüsü,