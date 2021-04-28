EuroLeague’de Final Four seyircisiz oynanacak

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.
EuroLeague’den yapılan açıklamada, bu kararın Alman ulusal ve yerel makamlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca karardan büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Karar doğrultusunda, Köln’deki Lanxess Arena’da oynanacak karşılaşmalara, tümü sıkı hijyen protokollerine uyma koşuluyla takımlar, personel ve belirli sayıda medya mensubunun alınabileceği belirtildi.