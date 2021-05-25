Euro’dan yeni tarihi zirve

Euro/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 10,35 seviyelerine kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL, saat 17.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 8,4481’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 10,3558’den alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, dolar endeksindeki zayıf görünümün de gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.