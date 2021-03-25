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Etna Yanardağı yeniden alevlendi

25 Mart 2021
Etna Yanardağı





İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da 16 Şubat’tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, bir kez daha lav ve kül püskürttü.





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25 Mart 2021




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