Etna Yanardağı yeniden alevlendi

İtalya’da bulunan, Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

İtalya’da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın olan Etna Yanardağı, bir kilometre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor.

Etna’nın şu anki yüksekliğinin 3.326 m olduğu biliniyor. Ancak zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişebiliyor.

İtalya’nın Sicilya adasında yaşayanlar için bir yanıyla görsel şölen olan patlama, diğer yandan izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor. Bir kilometre yükselen lavlar,10 bin metreden fazla yükselen kül bulutlarına sebep oluyor.