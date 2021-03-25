Etna Yanardağı yeniden alevlendi

\u0130talya'n\u0131n g\u00fcneyindeki aktif yanarda\u011flardan Etna'da 16 \u015eubat'tan bu yana devam eden hareketlili\u011fe bug\u00fcn yenisi eklendi. 3 bin 326 metre y\u00fcksekli\u011findeki yanarda\u011f, bir kez daha lav ve k\u00fcl p\u00fcsk\u00fcrtt\u00fc.\r\n\r\n\r\n\u0130talya'da bulunan, Avrupa k\u0131tas\u0131ndaki en y\u00fcksek ve en aktif yanarda\u011f olan Etna Yanarda\u011f\u0131, yeniden faaliyete ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130talya\u2019da Sicilya\u2019n\u0131n do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131nda, Messina ve Katanya\u2019ya yak\u0131n olan Etna Yanarda\u011f\u0131, bir kilometre y\u00fcksekli\u011fe kadar lav p\u00fcsk\u00fcrt\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEtna\u2019n\u0131n \u015fu anki y\u00fcksekli\u011finin 3.326 m oldu\u011fu biliniyor. Ancak zirvedeki p\u00fcsk\u00fcrmelerle bu y\u00fckseklik zaman zaman de\u011fi\u015febiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130talya'n\u0131n Sicilya adas\u0131nda ya\u015fayanlar i\u00e7in bir yan\u0131yla g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olan patlama, di\u011fer yandan izleyenlere korku dolu anlar ya\u015fat\u0131yor. Bir kilometre y\u00fckselen lavlar,10 bin metreden fazla y\u00fckselen k\u00fcl bulutlar\u0131na sebep oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yeniden faaliyete ge\u00e7en Etna Yanarda\u011f\u0131'nda son b\u00fcy\u00fck patlama 1992 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n