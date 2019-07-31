Etiyopya: Bir günde 353 milyon fidan dikilerek dünya rekoru kırıldı

Etiyopya’da yetkililer, bir günde 353 milyon ağaç dikildiğini ve bu alanda dünya rekoru kırıldığını açıkladı.

Hükümetin Yeşil Miras Girişimi kapsamında Pazartesi günü başlatılan kampanyada ağaç dikmek için 1000 bölge tespit edildi.

Başbakan Abiy Ahmed ülkenin güneyindeki Arba Minch’te ağaç dikme seferberliğini başlattı.

100 milyon nüfuslu ülkede bir günde kişi başına ikişer fidan dikilmesi hedeflenmişti.

Başkent Addis Ababa’da memurların katılımını özendirmek için dün resmi tatil ilan edildi.

Yetkililerden, gönüllülerin diktiği ağaç sayısını kayda geçmeleri istendi.

İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, Twitter’da paylaştığı bir mesajda, 12 saatte 353,6 milyon fidan dikildiğini açıkladı.

Etiyopya’da toplam 4 milyar yerli fidan dikilmesi hedefleniyor.

Ormanlık alanların oranı yüzde 4’e düştü

Birleşmiş Milletler’e göre, Etiyopya’da 20. yüzyılın başlarında yüzde 35 olan ormanlık alanların oranı 2000’li yıllarda yüzde 4’e düştü.

Ülkede son yıllarda ciddi bir kuraklık yaşanıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre bir günde en fazla fidan dikme rekoru Hindistan’a ait. 2016’da 800 bin gönüllünün katılımıyla 50 milyondan fazla fidan dikilmişti.

Dünya rekoru: Hindistan’da 12 saatte 66 milyon ağaç dikildi