Eskrimde 4 farklı şampiyon

Liselerarası (Gençler) Eskrim Finalleri dün GAÜ Spor Salonu’nda yapıldı

FLÖREDE “TESK- 19 MAYIS TMK”, KILIÇTA “GAK-ANAFARTALAR”:

GAKımsal klasmanda Kızlar Flöre’de The English School Of Kyrenia, Erkekler Flöre’de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Kızlar Kılıç’ta Girne Amerikan Koleji ve Erkekler Kılıç’ta Anafartalar Lisesi şampiyon oldu

Okan KARADEMİR

Liselerarası (Gençler) Eskrim Finalleri dün Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonu’nda yapıldı ve 4 ayrı kategoride 4 farklı şampiyon çıktı. 19-20 Mart tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için ter döken sporcular izleyenlere heyecanlı anlar yaşattılar. GAKımsal klasmanda Kızlar Flöre’de The English School Of Kyrenia, Erkekler Flöre’de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Kızlar Kılıç’ta Girne Amerikan Kolej ve Erkekler Kılıç’ta Anafartalar Lisesi şampiyon oldu. Kızlar Flöre’de İrem Kesim, Erkekler Flöre’de Kutay Uslu, Kızlar Kılıç’ta Sude Bediz ve Erkekler Kılıç’ta Ahmet Alıcı ise ferdi birincilikleri elde ettiler. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar yetkilileri tarafından GAKdim edildi.

Ferdi Dereceler

Genç Kız Flöre

1.İrem Kesim TESK

2.Simay Uslu 19 Mayıs TMK

3.Meltem Çolak LYL

3.Günseli Erdem GAK

Genç Erkek Flöre

1.Kutay Uslu 19 Mayıs TMK

2.Deniz Futsi 20 TFL

3.Baran Kılıç GAK

3.Behiç Doğan 19 Mayıs TMK

Genç Kız Kılıç

1.Sude Bediz TED

2.Gülcan Bali GAK

3.Mine Aşçı GAK

3.Tanem Özdenya GAK

Genç Erkek Kılıç

1.Ahmet Alıcı AL

2.Görkem Ater AL

3.Kaya Dabbağ GAK

3.Jan Djemal GAK

GAKımsal Dereceler

Genç Kız Flöre

1.The English School Of Kyrenia

2.19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3.Girne Amerikan Koleji

4.Lapta Yavuzlar Lisesi

Genç Erkek Flöre

1.19 Mayıs Türk Maarif Koleji

2.Girne Amerikan Koleji

3.20 Temmuz Fen Lisesi

Genç Kız Kılıç

1.Girne Amerikan Koleji

2.TED Kuzey Kıbrıs Koleji

3.19 Mayıs Türk Maarif Koleji

Genç Erkek Kılıç

1.Anafartalar Lisesi

2.Girne Amerikan Koleji

3.19 Mayıs Türk Maarif Koleji