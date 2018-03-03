Baf, MTG’ye şans tanımadı: 4-1

Baf Ülkü Yurdu, Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü farklı mağlup etti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Tarım, Sertan Alkın

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Arif (Dk.78 Hürcan), Felix, Lawal, İltaç (Dk.58 Hasan), Fikri, Hüseyin, Mete (Dk.85 Tahsin), Azat, Ahmet, Mustafa

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Sami, Yasin, Yusuf (Dk.78 Nevzat), Kaan, Adil, Mehmet (Dk.46 Halil), Arif, Dinopeter, Emre, Omokafe

Goller: Dk.22 İltaç, Dk.25-Dk.50 Felix, Dk.75 Mete (BÜY) – Dk.62 (penaltıdan) Yasin (MTG)

K-Pet Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu, konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri İltaç, Felix (2) ve Mete kaydederken konuk ekibin tek golünü penaltıdan Yasin attı. Bu sonuçla Ülkü Yurdu puanını 29 yaparken Türk Gücü 26 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.22: Felix’in şutunda kaleci Türkkan’dan dönen topu iyi takip eden İltaç güzel bir vuruşla Ülkü Yurdu’nu 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk.25: MTG defansının hatasından topu kapan Felix meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi.

Dk.30: Adil’in pasında Omokafe bomboş pozisyonda topu yandan auta yolladı.

Dk.32: Mehmet’in pasında Arif kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarı attı.

İlk devre 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.50: Ani gelişen Ülkü Yurdu atağında Mete’nin pasında Felix farkı üçe taşıyan golü attı. (3-0)

Dk.62: Ceza alanı içerisinde Azat’ın, Halil’e yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Yasin skoru 3-1’e getirdi.

Dk.75: Felix’in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Mete güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. (4-1).

Dk.81: MTG’den Nevzat’ın şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma 4-1 Ülkü Yurdu galibiyetiyle sona erdi.