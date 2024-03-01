Eski özel kalem müdürü Muhittin Özsağlam mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan, eski özel kalem müdürlerinden Muhittin Özsağlam, bugün çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde bugün yargıç karşısına çıkan Muhittin Özsağlam’a ilişkin 2 gün tutukluluk süresince elde edilen bulgular soruşturmadan sorumlu polis memuru tarafından aktarıldı, zanlının “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç geliri elde etme suçlarından yargılandığı ve 27 Şubat’ta tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma memuru, kayıtlarda yapılan incelemelerde Muhittin Özsağlam KSTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden başarılı olmak için gereken 61 dersi, üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihte geçmiş gibi gösterilerek mezun edildiğini hatırlattı.

Usulsüz bir biçimde alınan diplomanın Milli Eğitim Bakanlığından onaylandıktan sonra barem içi artış için tedavüle sürüldüğünü kaydeden soruşturma memuru, yürürlüğe giren barem içi artış sayesinde bugüne kadar zanlının 61 bin 243 TL gelir ettiğini açıkladı.

Muhittin Özsağlam “açık öğretimde ön lisans mezunu olması nedeniyle bazı derslerden muaf olduğu ve geriye kalan yüzde 10’luk derslerin sınavlarına girmediği, Üniversite Direktörü ve hissedarlarından S.G.’nin kendisine verdiği ödevleri yaparak bu dersleri tamamladığı” ifadesine yer veren soruşturma memuru, bu ifadeye ilişkin bulgularını paylaştı. Memur, bölüm akademisyenlerinin Muhittin Özsağlam isminde bir öğrencileri olmadığını söylediğini, S.G’nin de akademik eğitiminin finans üzerine olduğu, bu nedenle Psikoloji Bölümü’nde ders vermeye yetkili olmadığının tespitinin yapıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında 10 kişiden ifade alındığını kaydeden soruşturma memuru, Muhittin Özsağlam başarılı sayıldığı bazı derslerin de ilgili dönemde açık olmadığına işaret etti; YÖDAK aracılığıyla yapılan soruşturmada transkriptin ve ön lisans programında almış olduğu dersler sayesinde “muaf olma” durumunun söz konusu olmadığının tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma memuru, zanlının mezuniyet diploması ve transkriptinin Üniversite Direktörü ve hissedarlarından S.G’nin yazılı ve sözlü talimatıyla Öğrenci İşleri Dairesi tarafından hazırlandığını ifade etti.

Üniversite kayıtlarında zanlının 7 bin 500 TL’lik bir ödeme yaptığının görüldüğünü de paylaşan soruşturma memuru, ancak zanlının mezun olabilmesi için 4 yıllık eğitime ilişkin 11 bin 250 TL daha ödeme yapması gerektiğini ancak bu ödemenin kayıtlarda yer almadığını belirtti.

Muhittin Özsağlam nerede çalıştığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıklayan soruşturma memuru, zanlının Başbakanlıktan kadrolu olarak memur maaşı aldığını ancak sözlü olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına görevlendirildiği bilgisini aldıklarını ancak Bakanlıktan bu isimde birinin Bakanlıkta çalışmadığının söylendiğini ifade etti.

Soruşturma memuru, zanlının özel kalem olarak görev aldığı süre boyunca da ataması yapılmadan bu görevi sürdürdüğünü belirtti.

Zanlı Avukatı Eylem Şerifoğlu ise, kamuda atamaların yazılı olduğunu kaydederek, Muhittin Özsağlam özel kalem olarak görev almaya başladığı günden itibaren Başbakanlıkta çalışmaya devam ettiğini savundu.

Zanlının tahkikata etki edeceği sürenin tamamlandığını belirten soruşturma memuru, zanlının mahkemenin uygun görüleceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Muhittin Özsağlam 100 bin TL nakit teminat, 2 adet 750 bin TL’lik kefil senedinin imzalanması, yurt dışı çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücud şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Muhittin Özsağlam tutuksuz olarak yargılanacak.