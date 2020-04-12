Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, market alışverişi için sıra beklerken görüntülendi

12 Nisan 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede sıkı tedbirler alındı. Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde market kuyruğunda sıra beklerken görüntülendi.

Ülke çapındaki süpermarketler, aynı anda yalnızca belirli sayıda kişinin girmesine izin veren sosyal mesafe önlemi uyguladıkları için, marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Berkshire bölgesinde, yerel bir süpermarkette sıra beklerken, sosyal mesafe kurallarına özen gösterdiği görülen 63 yaşındaki eski Başbakan Theresa May, yaklaşık 45 dakika market kuyruğunda bekledi.

Eski Başbakan May, corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra St.Thomas Hastanesi’ne kaldırılan Başbakan Boris Johnson’a, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini de iletti.

May, “Düşüncelerim ve dualarım hastanede tedavi görmeye devam eden Boris Johnson ve ailesiyle birlikte” dedi.



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