Eski Gazimağusa-Lefkoşa Ana yolu bir süre trafiğe kapalı olacak

Eski Lefkoşa-Gazimağusa (DAÜ) Yolu, yaya üst geçitte yapılacak tamirat çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren bir süreliğine trafiğe kapalı olarak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ulaşım bugün saat 15.00’den itibaren geçici bir süreliğine Lefkoşa-Gazimağusa yönünde DAÜ Ana Kampüsü’nden; Gazimağusa-Lefkoşa yönünde ise DAÜ Güney Kampüsü’nden kontrollü şekilde sağlanacak.

Çalışmaların yapıldığı süre boyunca yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi