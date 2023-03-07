Eski Başbakanlardan İrsen Küçük 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İrsen Küçük

KKTC eski Başbakanlarından İrsen Küçük, 4’üncü ölüm yıl dönümünde 10 Mart Cuma günü saat 10.30’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

 Meclis’ten verilen bilgiye göre, Küçük için aynı gün saat 11.50’de Hala Sultan Camii’nde mevlit de okutulacak.


 2010-13 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapan Küçük, 10 Mart 2019’da 79 yaşındayken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

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Tags:İrsen Küçük
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