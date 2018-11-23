Esentepe’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Ülkede serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak yer yer etkili olan sağanak veya gök gürültülü yağmurlu hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Esentepe’de bazı ev ve iş yerlerini su basartı. Meteoroloji Dairesi sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, özellikle Doğu Mesarya ve doğu sahil bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağmur konusunda uyarmış ve tedbirli olunmasını istemişti. ESENTEPE’DE SU BASKINLARI Polisten yapılan açıklamaya göre, Esentepe’de bugün yağmurdan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Esentepe’de belediye ve itfaiye ekipleri ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldu. Bölgedeki yollarda herhangi bir toprak veya taş kayması olmadığı belirtildi.

Fotoğraflar: Umut Bahadır