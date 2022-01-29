Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklanan dört zanlı mahkemeye çıkarıldı

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklanan Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren Fellahoğlu ve Bülent Can Şen dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner Koral, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdiğini söyledi. Polis, üç zanlının evin tüm kapılarını kırdığını, , o esnada evde bulunan Eunıce Nyamandı’nin elindeki 10 bin liralık cep telefonunu silah zoruyla aldıklarını, “Borcun olan parayı Cuma gününe kadar ödeyeceksin. Bu olayı da polise anlatmayacaksın” diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldıklarını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalışan cep telefonunu takibe aldıklarını belirtti. Polis, baz istasyonlarından yapılan takipte telefonun Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’da sinyal alındığını söyledi. Polis, daha sonra sinyalin tekrar girnede görüldüğünü ifade etti. Polis, baz istasyonlarından elde edilen güzergahların incelendiğini, KGS sistemlerinden yapılan görüntü incelemesinde zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta tespit edilen zanlılardan Hüseyin Sariler ve Mehmet Topaloğulları’nın net bir şekilde görüldüklerini, arka koltukta da birisinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, Sariler ve Topaloğlu’nun yanı sıra suçla bağlantılı Seren Fellahoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada aracın seren Fellaoğlu tarafından kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, meseleyle ilgili aranan Bülent Can Şen’in de önceki gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, Şen’in ifadesinde Güzelyurtlu tanımadığı bir şahsın 35 bin euro alacağı olduğunu, bu parayı tahsil etmelerini istediği, bu iş için iki silah ayarladığını, Mehmet Topaloğulları ve Seren Fellahoğlu ile birlikte Alayköy’de silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlı Sariler’in cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını, müştekinin de ifadesinde olayda kullanıldığını söylediği silahlarla aynı renkte olduğunu açıkladı. Polis, ayrıca Sariler’in telefonunda çalınan telefonun ekran görüntülerine dair resim bulduklarını da söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere ve cep telefonu dökümleri olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süre yerine zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.