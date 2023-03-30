Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde, “İyilikte Yarışalım” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi organize eden Esentepe Ortaokulu yetkilileri, etkinlikten elde edilen geliri Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışladı.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda gerçekleşen bağış töreninde,  Esentepe Ortaokulu Müdürü Özlem Dağman  17 bin TL tutarındaki bağış çekini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a takdim etti.


Çocukların öğretmenleri Münüre Ayar ve Muzaffer Ermemiş eşliğinde hayata geçirilen proje ile  kendi hazırladıkları ürünleri kermeste sattığını  belirten Dağman, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na  katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da,Esentepe Ortaokulu öğrencilerine,öğretmenlerine ve velilerine   katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Tags:Esentepe Ortaokuluiyilikte yarışalımlefkoşa çocuk yuvası
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