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Esentepe hala salon bekliyor

Esentepe Kapalı Spor Salonu’nun 10 yıl önce temeli atıldı ama bir arpa boyu yol alınmadı

26 Mart 2019
ESENTEPE

Tonguç KOTAK

 Salon sporlarında gösterdiği başarı ile dikkat çeken Esentepe takımlarının kullanabileceği salonları 10 yıldır bitirilmeyi bekliyor.

9 Haziran 2012’de dönemin Başbakanı Merhum İrsen Küçük tarafından atılan Esentepe Spor Salonu’nu için hiçbir yatırım yapılmadı. Salonun sadece karkası yapıldı ve öylece bırakıldı.

 

10 yıl oldu

Dönemin hükümeti tarafından Esentepe Spor Salonu, yaklaşık 2 buçuk milyon TL’ye mal olacak ve 2 yılda tamamlanması bekleniyordu. 10 yıl geçmesine rağmen salonun sadece karkası döküldü ve başka da bir şey yapılmadı.

10 yıldır atıl vaziyette duran salonun bitirilmesi için de hiçbir girişim yapılmazken Esentepe’nin salon sporlarındaki başarı bile devletin bu salonu bitirmesi için bir itici güç olmadı.

Sporcular ve aileler bu durumdan rahatsız. Sıkıntılarını zaman zaman yetkilileri ileten sporcu ve ailelere henüz net bir cevap verilemedi.

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