Esendağlı: YİM KIB-TEK aleyhine ara emri verdi, bugün mahkemelerin elektrikleri kesildi

Yüksek İdare Mahkemesi’nin, KIB-TEK’in TPIC adlı şirketten ihalesiz yakıt alımı yapmasıyla ilgili olarak ara emri kararı vermesinin ardından, dün Girne Kaza Mahkemesi’nin, bugün de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin elektrik enerjisi kesildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Hasan Esendağlı, “Dün Yüksek İdare Mahkemesi, KIB-TEK aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verdi. Bugün Mahkemelerin elektrikleri KIB-TEK tarafından kesildi. İçinde bulunduğumuz son durum bu!” ifadelerini kullandı.



