Esendağlı: YİM KIB-TEK aleyhine ara emri verdi, bugün mahkemelerin elektrikleri kesildi

Barolar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Esenda\u011fl\u0131, d\u00fcn Y\u00fcksek \u0130dare Mahkemesi\u2019nin KIB-TEK aleyhine yak\u0131t al\u0131m\u0131 ile ilgili ara emri verdi\u011fini, bug\u00fcn ise mahkemelerin elektrik enerjisinin kesildi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\nY\u00fcksek \u0130dare Mahkemesi\u2019nin,\u00a0KIB-TEK\u2019in TPIC adl\u0131 \u015firketten ihalesiz yak\u0131t al\u0131m\u0131 yapmas\u0131yla ilgili olarak ara emri karar\u0131 vermesinin ard\u0131ndan, d\u00fcn Girne Kaza Mahkemesi\u2019nin, bug\u00fcn de Lefko\u015fa Kaza Mahkemesi\u2019nin elektrik enerjisi kesildi.\r\n\r\n\r\nSosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden de a\u00e7\u0131klama yapan Hasan Esenda\u011fl\u0131, \u201cD\u00fcn Y\u00fcksek \u0130dare Mahkemesi, KIB-TEK\u00a0aleyhine hukuka ayk\u0131r\u0131 ve kirli yak\u0131t al\u0131m\u0131 ile ilgili ara emri verdi. Bug\u00fcn Mahkemelerin elektrikleri\u00a0KIB-TEK\u00a0taraf\u0131ndan kesildi. \u0130\u00e7inde bulundu\u011fumuz son durum bu!\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n